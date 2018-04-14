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В минобороны России заявили, что Франция не участвовала в атаке на Сирию
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14.04.2018 12:20
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Замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской
заявил, что российские военные контролировали все пуски ракет США и
Великобритании и не зафиксировали участия в ударе по Сирии
французской авиации. Рудской: Перехвачена 71 крылатая ракета
Скриншот: RT на русском / Facebook "Российскими системами
противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус кстати
выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и
с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие
французской авиации не зафиксировано", – рассказал Рудской.По
данным российских военных, только против сирийских объектов
применили 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования.
Как утверждает Рудской, сирийские ПВО, основу которых составляют
советские комплексы, "успешно отразили удары авиационных и морских
средств поражения"."Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении
ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125,
С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса", – заявил замначальника
генштаба.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Министр
обороны Франции Флоранс Парли опубликовала кадры запуска ракет по
Сирии с одного из французских фрегатов в Средиземном
море.Британские военные сообщили, что задействовали в операции
четыре самолета, которые нанесли успешный удар по бывшей ракетной
базе, на которой по их данным хранилось химическое оружие.Посол
России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия
оставляет за собой право сбивать американские ракеты,
выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО
в Сирии в отражении атаки США и их союзников не
участвовали.
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