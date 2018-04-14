Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который временно освобождает от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) организаторов, представителей футбольных команд, СМИ и т.д. до 1 июня 2018 года на время проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА между женщин, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

По информации АПУ, законом предусматривается временно, до 1 июня 2018 года, освобождение от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА; членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах; физических лиц, аккредитованных УЕФА, в частности сотрудников и временных работников, представителей средств массовой информации, партнеров УЕФА, представителей спонсоров.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в закон о социальном страховании, Налоговый и Таможенный кодексы, необходимые для проведения в Украине финала Лиги чемпионов.

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