Украинские космические разработки оценили во всем мире (ВИДЕО) Отечественные автоматические системы стыковки космических кораблей, которые производят на киевском предприятии «ЭЛМИС», используются на Международной космической станции (МКС). Это международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и ряд государств ЕС, входящих в Европейское космическое агентство (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция), информирует svodka.net. Пилотируемая орбитальная станция МКС использует украинские разработки, которые являются очень важными для космических кораблей при стыковке с МКС. «Наше предприятие создано в 1996 году на базе когда-то мощного производственного объединения «Киевский радиозавод». Тогда мы в основном занимались системами управления для боевых ракет, а также параллельно занимались «мирным космосом». Мы делали и делаем автоматические системы стыковки космических кораблей с МКС. Все грузовые корабли стыкуются на наших системах в автоматическом режиме. Это позволяет сэкономить много топлива. Самое ценное в космосе — это топливо», — рассказал глава правления ПАО «ЭЛМИС» Николай Шумило.





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