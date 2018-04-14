После последнего повышения минимальной зарплаты на нее все равно можно купить на 17% меньше, чем до прихода нынешней власти, утверждает народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Скажите мне, а что такое эта "дыра в ПФ"? Это летел некий космический объект, упал, и получилась дыра? Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Цинизм ситуации в следующем: сначала они доводят людей до полного обнищания, а потом говорят, мол, мы вам сейчас поднимем пенсии и зарплаты немножечко. Но это "немножечко" за два-три месяца сжирается инфляцией, продукты все дорожают и дорожают. У меня есть цифры, так согласно им, после последнего повышения минимальной зарплаты на нее все равно можно купить на 17% меньше, чем до прихода нынешней власти", – заявил политик.В Украине уже сейчас можно было бы повысить пенсии до уровня, позволяющего пенсионерам жить безбедно, уверен он."Дело в том, что у государства на самом деле есть возможности повысить пенсии до достойного уровня. Проблема только в управлении! С нас собирают нормальные налоги, у нас хорошие торговые обороты. Но куда ни глянь – все работают через офшоры! И в результате разные левочкины и бойки строят себе огромные виллы при любом режиме, а простым людям есть нечего", – утверждает нардеп.Рабинович подчеркнул, что "дыра" в Пенсионном фонде имеет конкретные фамилии и номера банковских счетов."У меня вопрос: а куда делись все деньги, которые люди отчисляли в Пенсионный фонд? Нам говорят о некой "дыре в Пенсионном фонде". Дорогие украинцы! Скажите мне, а что такое эта "дыра в ПФ"? Это летел некий космический объект, упал, и получилась дыра? Нет. Эта "дыра" имеет конкретные фамилии, имена и номера банковских счетов. То есть на самом деле никакой "дыры" по сути нет – есть просто разворованный Пенсионный фонд. Есть "дыры" в головах у наших менеджеров и, видимо, у нас, раз мы их, таких тупых и бездарных, допустили к руководству страной. Они с нашими данными просто обязаны были сделать из страны конфетку, а сделали... точно наоборот!" – отметил он.Нардеп считает, что индексация выплат военнослужащим говорит о том, что власть боится бунта. "Они военным, чтоб те не взбунтовались, говорят: мы вам немножко поднимем. Наверное, действительно поднимут – военных они боятся. Но это не решает проблемы в целом, это лишь переход от абсолютно нищенского существования к чуть-чуть нищенскому. Это все подачки, и на самом деле не они нужны людям. В нашей Конституции написано, что человек должен получать такую пенсию и зарплату, на которую он в состоянии нормально прожить", – подытожил Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: NewsOne / YouTube Дефицит Пенсионного фонда будет уменьшаться за счет детенизации заработных плат, заявил в январе 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он отметил, что в 2016 году недостаток составлял 145 млрд, в 2017 году – 141,5 млрд, а на 2018-й в бюджете заложен недостаток Пенсионного фонда в размере 139 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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