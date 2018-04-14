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После последнего повышения минимальной зарплаты на нее все равно
можно купить на 17% меньше, чем до прихода нынешней власти,
утверждает народный депутат, руководитель политической партии "За
життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Скажите мне,
а что такое эта "дыра в ПФ"? Это летел некий космический объект,
упал, и получилась дыра? Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Цинизм
ситуации в следующем: сначала они доводят людей до полного
обнищания, а потом говорят, мол, мы вам сейчас поднимем пенсии и
зарплаты немножечко. Но это "немножечко" за два-три месяца
сжирается инфляцией, продукты все дорожают и дорожают. У меня есть
цифры, так согласно им, после последнего повышения минимальной
зарплаты на нее все равно можно купить на 17% меньше, чем до
прихода нынешней власти", – заявил политик.В Украине уже
сейчас можно было бы повысить пенсии до уровня, позволяющего
пенсионерам жить безбедно, уверен он."Дело в том, что у государства
на самом деле есть возможности повысить пенсии до достойного
уровня. Проблема только в управлении! С нас собирают нормальные
налоги, у нас хорошие торговые обороты. Но куда ни глянь – все
работают через офшоры! И в результате разные левочкины и бойки
строят себе огромные виллы при любом режиме, а простым людям есть
нечего", – утверждает нардеп.Рабинович подчеркнул, что "дыра"
в Пенсионном фонде имеет конкретные фамилии и номера банковских
счетов."У меня вопрос: а куда делись все деньги, которые люди
отчисляли в Пенсионный фонд? Нам говорят о некой "дыре в Пенсионном
фонде". Дорогие украинцы! Скажите мне, а что такое эта "дыра в ПФ"?
Это летел некий космический объект, упал, и получилась дыра? Нет.
Эта "дыра" имеет конкретные фамилии, имена и номера банковских
счетов. То есть на самом деле никакой "дыры" по сути нет –
есть просто разворованный Пенсионный фонд. Есть "дыры" в головах у
наших менеджеров и, видимо, у нас, раз мы их, таких тупых и
бездарных, допустили к руководству страной. Они с нашими данными
просто обязаны были сделать из страны конфетку, а сделали... точно
наоборот!" – отметил он.Нардеп считает, что индексация выплат
военнослужащим говорит о том, что власть боится бунта. "Они
военным, чтоб те не взбунтовались, говорят: мы вам немножко
поднимем. Наверное, действительно поднимут – военных они
боятся. Но это не решает проблемы в целом, это лишь переход от
абсолютно нищенского существования к чуть-чуть нищенскому. Это все
подачки, и на самом деле не они нужны людям. В нашей Конституции
написано, что человек должен получать такую пенсию и зарплату, на
которую он в состоянии нормально прожить", – подытожил Вадим
Рабинович.ВИДЕОВидео: NewsOne / YouTube Дефицит
Пенсионного фонда будет уменьшаться за счет детенизации заработных
плат, заявил в январе 2018 года министр социальной политики Украины
Андрей Рева. Он отметил, что в 2016 году недостаток составлял 145
млрд, в 2017 году – 141,5 млрд, а на 2018-й в бюджете заложен
недостаток Пенсионного фонда в размере 139 млрд грн.
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