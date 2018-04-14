Знаменитый режиссер Милош Форман скончался в 86-летнем возрасте

О смерти Формана сообщила его жена, передает со ссылкой на .

По словам супруги режиссера, Форман умер 13 апреля после непродолжительной болезни.

Жизненный путь Милоша Формана закончился в Соединенных Штатах, куда он легально мигрировал из Чехословакии после событий 1968 года.

«Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья», — рассказала жена режиссера.

Форман был двукратным обладателем «Оскара» за лучшую режиссуру, трех Золотых Глобусов и премии BAFTA в той же категории. Форман в 2013 году был награжден премией Гильдии режиссёров Америки за деятельность в течение всей жизни.

Режиссер, в частности, снял фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Вальмон».

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