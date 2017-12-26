|Браконьеры таранили джипом автомобиль лесников в Ровенской области
|26.12.2017 22:43
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В Ровенской области разбойное набег совершили неизвестные браконьеры на лесную охрану Березновского лесхоза. Мастер леса получил телесные повреждения, сообщает со ссылкой на пресс-службу управления лесного и охотничьего хозяйства в Ровенской области.
В пресс-службе сообщили, что ночью на лесной дороге неизвестные лица в "балаклавах" на внедорожнике NISSAN Patrol таранили служебный автомобиль лесоводов.
Браконьеры нанесли телесные повреждения мастеру леса и разбили автомобиль битами.
Правонарушителями удалось скрыться.
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