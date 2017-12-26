В Ровенской области разбойное набег совершили неизвестные браконьеры на лесную охрану Березновского лесхоза. Мастер леса получил телесные повреждения, сообщает со ссылкой на пресс-службу управления лесного и охотничьего хозяйства в Ровенской области.

В пресс-службе сообщили, что ночью на лесной дороге неизвестные лица в "балаклавах" на внедорожнике NISSAN Patrol таранили служебный автомобиль лесоводов.

Браконьеры нанесли телесные повреждения мастеру леса и разбили автомобиль битами.

Правонарушителями удалось скрыться.

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