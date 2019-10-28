Где была вода – ныне песок: знаменитый Свитязь мелеет. От пляжа вода отошла на десятки метров. Местные подозревают, что предприниматели обустраивают плантации с системами полива.

Уровень воды в озере Свитязь продолжает падать – вода отступила на десятки метров. Там, где летом купались люди, сейчас видно дно курортной жемчужины Волыни.

Теперь лодки стоят на песке. Местные, которые принимают туристов, боятся остаться без заработка. Единственная версия местных – виноваты предприниматели, заложили почти 400 гектаров плантаций голубики. Это обсуждают все в Шацке. Для полива, мол, выкапывают резервуары. Там собирают грунтовые воды. Поэтому, предполагают, и мелеет Свитязь.

«Говорят, что вода пропадает, потому что сажают голубику. И высушивают болота», – делится Влад Стадник, житель Шацка.

В свою очередь, чиновники говорят, что у Шацких озер масштабные плантации голубики обустраивают сразу два инвестора. Однако выращивание ягоды на обмеление Свитязя никоим образом не влияет.

«Нет близко таких хозяйств, которые имели бы мощное водопользование. Ставки выкопаны в почве», – говорит Виктор Плейтух, заместитель председателя Шацкой райгосадминистрации.

Засуха – причина обмеления Свитязя. Об этом рассказали ученые. За сентябрь, говорит сотрудник Шацкого парка, здесь выпало рекордно мало – только 40 миллиметров – осадков.

«Что такое Свитязь? Это карстовое образование. Как карстовая воронка себя поведет. Если будут дожди на Волынской возвышенности, даст свое. А как нет дождей, ничего не сделаем», – говорит Василий Матейчик, научный сотрудник Шацкого национального парка в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Ученые успокаивают – такое обмеление уже было несколько лет назад. Все исправила снежная зима. Весной, когда все растаяло, озеро наполнилось водой. Поэтому и сейчас надеются, что будет много снега.

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