. Пока в Украине не будет введена жесточайшая ответственность для руководителей автодорожных компаний, украинцам не стоит рассчитывать на качественные дороги. Об этом в комментарии сообщил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

“У нас любая сумма, выделенная на дороги, будет растворяться в карманах руководителей компаний, работающих в автодорожной отрасли. Они являются вечным двигателем по освоению бюджетных средств людьми, которые рвутся к этим должностям”, — сказал Кучеренко.

Как пояснил он, воровство и откаты на дорогах за счет нарушения технологий, сроков, по-прежнему процветает. И это является огромной проблемой.

“В сметах на капитальные ремонты дорог выделяются нормальные суммы, смета завышается, в результате недосыпают щебенку или засыпают не ту, или не тот цемент, используют не ту технологию, не ту технику, для того, чтобы "откатить“ 50%. В результате этот ремонт, который должен прослужить 5-7 лет, через год-два сползает. Если даже в Киеве дороги в ужасном состоянии, то что говорить о всей Украине. Например, на таких направлениях как Кропивницкий - Николаев или Кривой Рог - Николаев дорог нет вообще”, — отметил Кучеренко.

При этом он добавил, что по мнению специалистов, в Украине нужно строить новые дороги. Однако это колоссально дорого. Таким образом получается, что дороги не строятся, а при капремонтах половина средств осваивается в “карманы”, а ремонты служат не тот период времени, который должны.

“При этом ответственности нет никакой. Руководителей Дорожно-эксплуатационных управлений и других предприятий, занимающихся дорогами, не наказывают. А значит, что в этих откатах, в освоении этих миллиардов задействованы серьезные люди. Кроме того, это вечный бизнес для шиномонтажа”, — подчеркнул экс-министр ЖКХ.

По его словам, руководитель Укравтодора Славомир Новак в этих условиях не в состоянии проконтролировать качество ремонтов.

Также знаток обратил внимание на то, что Украина теряет огромные средства из-за отсутствия нормальных дорог, поскольку другие страны не могут использовать нашу инфраструктуру для транзита и доставки товаров.

“Германия в 30-х годах поднялась именно благодаря строительству дорог, аналогично поступил и Рузвельт, попав в Великую депрессию, когда они полностью покрыли США дорожной сетью. И все сразу оживилось, поскольку дороги — это бизнес-миграция населения, это туризм, это транспорт, перевозки, инвестиции, потому что логистика — это главное в современном мире”, — подчеркнул Алексей Кучеренко и добавил, что Премьер-министр Владимир Гройсман должен отвечать персонально за состояние дорог в Украине.

Ранее сообщалось, что в этом году общий дорожный бюджет превышает 47 млрд грн — без учета средств от таможенного эксперимента. Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах составляет 11,5 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров ожидает отчет Укравтодора о проверке качества проведенных дорожных работ в середине мая.

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