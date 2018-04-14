Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией

"Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в м.Дума, которое привело к многочисленным жертвам между мирного населения", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном 14 апреля.

В МИД также отметили, что внимание на себя обращает "целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в СБ ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН".

Напомним, по данным ООН, по состоянию на сентябрь 2017 в ходе гражданской войны войска Башара Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

После химатакы 7 апреля во Сирии президент США Дональд Трамп назвал Башара Асада животным, само набег - варварским и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за поддержку Асада.

Россия в свою очередь начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

10 апреля Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

Президент России Владимир Путин обвинил США в усилении гуманитарной катастрофы в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".