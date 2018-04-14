Американские исследователи выяснили, что употребление Виагры может снижать частоту возникновения рака толстой кишки.

Этот эффект пока обнаружен только на мышах, эксперименты с людьми еще не проводились, информирует svodka.net.

Исследователи Государственного университета Августы (штат Джорджия) изучали побочные эффекты силденафила (основной компонент Виагры) на мышах. Они обнаружили, что небольшая доза в воде животных значительно снижает риск развития колоректального рака.

«Предоставление небольшой дозы Виагры может уменьшить количество опухолей у этих животных наполовину», — говорит биохимик Даррен Д. Браунинг из Университета Августы.

Ученые показали, что ежедневная доза Виагры уменьшает вдвое образования полипов в ткани мыши. Полипы — это аномальные скопления клеток, которые образуются на кишечной оболочке и имеют тенденцию становиться опухолями. По мнению авторов работы, силденафил стимулирует синтез циклического гуанозинмонофосфата, важного компонента мембран клеток эпителия, которыми выстлан кишечник изнутри.

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При этом, судя по всему, Виагра не может использоваться для борьбы с тканью, которая уже стала раковой. Но что касается профилактики рака, она могла бы стать неплохим средством. Следующим шагом ученых будет аналогичное исследование на людях, подвержены повышенному риску развития рака кишечника.

Еще один препарат, с которым экспериментировали исследователи, линкалоид — используется для лечения запоров и синдрома раздраженной толстой кишки — был даже более эффективен, чем Виагра. Но у него был серьезный побочный эффект — диарея. В отличие от этого препарата, Виагра в низких дозах не создает побочных эффектов у людей, может сделать ее безопасным и удобным способом профилактики развития рака.

Силденафил, более известный как Виагра, разрабатывался как лекарство от ишемической болезни сердца и стенокардии, но оказалось, что на кровоток в области сердца он влияет мало, зато усиливает приток крови к органам малого таза, что и определило его дальнейшее использование в качестве средства против эректильной дисфункции.

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