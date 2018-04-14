Ракетные удары Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании по Сирии в ответ на вероятную химическую атаку на Думу на территории Восточной Гуты, позволяют понять, что за причинение страданий людям есть своя цена. Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск, написав соответствующее сообщение в микроблоге Twitter.

"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по меньшей мере, не заплатив за это. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", - говорится в его заявлении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Российская Федерация созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы обсудить "агрессивные действия США и их союзников" на территории Сирии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Так, президент России осудил авиаудары по Сирии, нанесенные США, Францией и Великобританией

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