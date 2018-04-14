Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни, передает со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года", - отметили в пресс-центре.

По информации ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму свыше тысячи двухсот долларов США.

"Сотрудники СБ Украины задержали таможенника на рабочем месте во время передачи двухсот двадцати долларов США и тысячи трехсот гривен от очередного владельца авто", - сообщили в СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также в рамках этого производства устанавливается возможная причастность других сотрудников таможни к противоправной сделке.

Как сообщал сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили механизм вымогательства денег с участников АТО якобы от имени руководителей подразделений спецслужбы.

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