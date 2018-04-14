Украинский журналист Павел Казарин заявил, что россияне зря выражают надежду на примирение с Украиной после только, что происходит на Донбассе.

Более того, он уверен, что стороны конфликта воспринимают и переживают его совершенно по-разному. Свою позицию Казарин изложил в видеоблоге для "Крым. Реалии", опубликованном в , передает

"В России любят повторять, что скоро помирятся с Украиной. Ничего удивительного — для россиян вся эта война — понарошку. Она идет по телевизору. Погибших на Донбассе российских граждан хоронят тайком, их родственникам запрещают общаться со СМИ, когда они попадают в плен, Кремль от них отказывается", — рассказывает Казарин об отношении агрессора к развязанной войне.

Что касается украинцев, то для них, по его словам, это коллективная боль, ведь она затронула практически каждую семью.

"В Украине эта война дана в ощущениях: 10 тысяч погибших, 1,5 миллиона переселенцев, шесть волн мобилизации. Через фронт прошли сотни тысяч людей. Ветераны есть во всех областях, во всех возрастных группах. Они ничего не забыли, они все помнят. Такое не забывается. А теперь расскажите нам, как вы собираетесь с нами мириться", — подытожил журналист.















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