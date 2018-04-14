Великобритания не может позволить использование химического оружия где бы то ни было, и альтернативы авиаударам по Сирии не было, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэй: Использование нервно-паралитических агентов на улицах Великобритании в последние недели было частью картины Фото: ЕРА По словам Мэй, "эти удары касаются сдерживания варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами".Она призвала к соблюдению и укреплению норм, запрещающих применение химического оружия. Британский премьер добавила, что "использование нервно-паралитических агентов на улицах Великобритании в последние недели было частью картины пренебрежения этими нормами". Мэй добавила, что "это также даст четкий сигнал всем, кто считает себя вправе безнаказанно применять химическое оружие".Премьер Британии заявила, что Лондон "предпочел бы альтернативный путь, но в этом случае его нет". По ее словам, "мы не можем позволить нормализовать использование химического оружия ни в Сирии, ни в Великобритании, ни в других местах".Она также сообщила, что намерена выступить 16 апреля в британском парламенте с заявлением о воздушных ударах. Мэй добавила, что было правильным принять меры в Сирии без консультаций с парламентом по причине "оценки оперативной безопасности".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии.4 марта в британском Солсбери госпитализировали 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию с симптомами отравления. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сирии оружия химического мэй Теги: мир