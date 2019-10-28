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В Еврокомиссии разочарованы газовыми переговорами с Украиной и РФ
28.10.2019 19:20
Шефчович разочарован газовыми переговорами с участием Украины и РФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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