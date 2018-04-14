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Сирия перехватила более 70 ракет США и союзников, - Генштаб России
14.04.2018 13:02
Сирия перехватила более 70 ракет США и союзников, - Генштаб России
Во время операции в Сирии выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля". Ракеты ударили по военным и гражданским объектам
Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила 71 крылатую ракету из 103, которые применили США, Великобритания и Франция.
Сирия перехватила более 70 ракет США и союзников, - Генштаб России Фото: twitter.com/DefenceHQ

"По имеющейся информации, только были применены 103 крылатые ракеты. Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отбить удары авиационных и морских средств поражения", - заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудский.

Как сообщали в Пентагоне, во время операции в Сирии выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля". Ракеты ударили по военным и гражданским объектам.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

Президент России Владимир Путин обвинил США в усилении гуманитарной катастрофы в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

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