Для обеспечения надежного сбыта молока с товарных хозяйств и кооперативных доений на пастбище Жидачевского, Стрыйского и Николаевского районов через один канал сбыта производители молока решили создать обслуживающий молочный кооператив.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской аграрной совещательной службы, информирует svodka.net.

Инициативная группа организовала встречу, на которую были приглашены исполнительный директор КО «Равноправие» Игорь Петрушин, тренер по кооперации Львовской аграрной совещательной службы Михаил Вишнёвский и председатель местного СОК «Лисятицкий» Орест Мажак.

Было единогласно принято решение о создании СОК «Молочный дар».

Во время встречи также обсудили работу объединения и условия вступления в него, принципы кооперации и условия членства в кооперативе, акцентировали внимание на трудностях, которые надо решать инициативной группе.

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Стоит отметить, что производство жидкого обработанного молока в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в 2017 году составило 950 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году.

За 2017 год в Украине было произведено 67,2 тыс. тонн свежего неферментированного сыра, что на 3,8% больше показателя 2016 года.

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