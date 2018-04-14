|Появилось видео с моментом запуска ракет по Сирии (ВИДЕО)
|14.04.2018 13:15
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В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент запуска французских ракет по военным объектам Сирии.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter главы Министерства обороны Франции Флоранс Парли, информирует svodka.net.
Сообщается, что ракетный удар был нанесен фрегатом Франции, который находится в Средиземном море.
«Цель: место производства химического оружия сирийского режима», – отметила французский министр.
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