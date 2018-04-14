Появилось видео с моментом запуска ракет по Сирии (ВИДЕО) В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент запуска французских ракет по военным объектам Сирии. Соответствующее видео опубликовано в Twitter главы Министерства обороны Франции Флоранс Парли, информирует svodka.net. Сообщается, что ракетный удар был нанесен фрегатом Франции, который находится в Средиземном море. «Цель: место производства химического оружия сирийского режима», – отметила французский министр. Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ Читайте: Россия заранее предупредила Асада об авиаударе со стороны США — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.



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