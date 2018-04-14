То, что творят Соединенные Штаты в Сирии - это не что иное, как попытка поставить на колени Россию. Вашингтон сейчас серьезно нарушает международные нормы.

Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, передает со ссылкой на и росСМИ.

"Он (Трамп) преступник – это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как напал на Советский Союз", − прокомментировал Шерин решение Трампа об ударе по Сирии.

Также зампред комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что Россия получила в свой адрес акт агрессии со стороны после атаки на Сирию.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", − указал Шерин.

В субботу, 14 апреля, вооруженные силы западных стран сбросили крылатые ракеты на научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического оружия у Хомса и командный пост, находящийся неподалеку. Трамп подчеркнул, что продолжат действовать до тех пор, пока Сирия не прекратит использовать химическое оружие. также отметил, что Вашингтон не намерен пытаться получить постоянное присутствие в Сирии.

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