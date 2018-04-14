Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон считается ветераном мирового кинематографа. Но на протяжении последних лет женщина радует публику не только идеальной актерской игрой, а и эффектной внешностью, при том, что ей уже 42 года.

Из-за известности актрисы, многочисленные бренды, дизайнеры и модные издания предлагают ей контракты, но в последние годы она редко соглашается на сотрудничество в связи с тем, что после активных годов работы, теперь решила пожить для себя. Но иногда она все же говорит "да" журналам. Теперь Терон появилась на обложке американского глянцевого журнала Elle.

Актриса приняла участие в фотосессии, для которой примерила купальник и позировала на пляже. Многие читатели отметили, что на фото модель выглядит молодо, свежо, и очень свободно в естественном занятие, придуманном для нее сотрудниками издания, вопреки не юношескому возрасту.

Как сообщал svodka.net, спустя несколько недель после рождения ребенка, звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер, которая славится своей любовью к публикации разнообразных фото, напугала подписчиков тем, что практически не показывает снимки собственной новорожденной дочери. Однако на днях девушка с супругом Трэвисом Скоттом отправились на прогулку со Сторми.

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