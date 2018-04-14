|Россия созвала соседние страны на экстренное заседание
|14.04.2018 13:23
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Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, передает РИА Новости, информирует svodka.net.
«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении. rel=»nofollow»
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