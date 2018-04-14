Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, передает РИА Новости, информирует svodka.net.

«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении. rel=»nofollow»

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