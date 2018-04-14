Организм человека очень напоминает компьютер. Следите за его показаниями крайне внимательно, пишет со ссылкой на .

Например, раньше не было никогда пристрастия к тому или иному блюду, а вдруг – захотелось до невозможности. Не случайно. Это внутренний компьютер шлет вам по «аське» сообщение: в организме не хватает определенных микроэлементов. Пора принимать меры.

Чего не хватает в организме, если хочется…

Если вы никогда не любили сладкое, а вдруг потянуло на шоколад, сам себе ставь диагноз: недостаток магния. То же самое происходит, если захотелось чего-то кисленького. Вообще, прислушивайтесь почаще к своему организму. Тянетесь к чему-то пожирнее, взахлеб пьете газированные напитки – плохо с кальцием. Добьетесь баланса – сразу расхочется. Ели безудержно хлеб, а потом «завязали» – раньше не хватало азота, а теперь – все тип-топ.

Раньше с тоской смотрели на еду и чувствовали к ней полное безразличие (дефицит марганца и витаминов В1, В3), а теперь готовы проглотить слона (плохо с кремнием и тирозином) – всему есть свое объяснение.

И все-таки лучше не ждать сигналов от организма, а попытаться самим сбалансировать собственное питание, с учетом того, что и в каком продукте содержится. И вот что при этом следует запомнить.

Магний – это шоколад, орехи и фрукты.

Фосфор – это рыба, говядина, печень и орехи.

Кальций – это сыр, капуста и горчица.

Сера — это яичные желтки, клюква, чеснок, хрен.

Железо — это мясо, рыба, черешня, зелень, морские водоросли, очень кстати придется кружка какао в день.

Цинк — это мясо и морепродукты.

Витамин В1 — это орехи, бобы и печень.

Витамин В3 — это бобы, мясо и рыба палтус.

Еще один способ распознать, чего в организме не хватает — по симптомам.

Барахлит сердце – мало калия — кушайте фрукты и овощи.

Шелушится кожа – проблемы с йодом — ешьте морепродукты, лук и морковь.

Желтеют зубы — это виновато не только пристрастие к курению, но и недостаток некоторых микроэлементов — кушайте фасоль, рыбу и бананы.

Чего не хватает в организме, если хочется…

Чего не хватает в организме, если хочется…

арахиса (арахисового масла) — нехватка витаминов группы В (содержится в орехах, бобах, мясе и рыбе).

бананов — нехватка калия или пьете много кофе, отсюда недостаток калия (содержится в томатах, белой фасоли и инжире).

дыни — нехватка калия, кальция, фосфора, магния, а также витаминов А и С.

кураги — нехватка витамина А.

маслин и оливок — нехватка солей натрия.

молока и кисломолочных продуктов — нехватка кальция или незаменимых аминокислот – триптофана, лизина и лейцина.

мороженого — нехватка кальция (особую любовь к нему испытывают люди с нарушенным обменом углеводов).

морепродуктов — недостаток йода (используйте йодированную соль).

селедки — нехватка правильных жиров.

семечек подсолнечника — нехватка в витаминах-антиоксидантах (особенно часто возникает у курильщиков).

сливочного масла — нехватка витамина Д.

сыра — нехватка кальция и фосфора (содержатся в твороге, молоке и брокколи).

хлеба — не хватает азота (содержится в мясе, рыбе и орехах).

шоколада — нехватка магния (содержится в нежареных орехах и семечках, фруктах, стручковых и бобовых).

Просто хочется чего-то…

сладкого — нехватка глюкозы (содержится во фруктах, ягодах, меде и сладких овощах).

солененького — нехватка хлоридов (содержится в некипяченом козьем молоке, рыбе, нерафинированной морской соли).

кисленького — нехватка витамине С (содержится в шиповнике, лимонах, киви, клюкве, брюссельской капусте, смородине и клубнике).

копченостей — нехватка холестерина (содержитсяв красной рыбое, оливках, авокадо, орехах).

жирной пищи — нехватка кальция (содержится в броколи, стручковых и бобовых, сыре, кунжуте).

подгоревшей еды — нехватка углеродов (содержится в свежих фруктах).

холодных напитков — нехватка марганца (содержится в грецких орехах, миндале, орехах-пеканах, голубике).

газированных напитков — нехватка кальция (содержится в броколи, стручковых и бобовых, сыре, кунжуте).

вечером выпить чаю с сушками-печенюшками — днем не добрали правильных углеводов (содержится в мясе, рыбе, бобовых и орехах).

жидкой пищи — нехватка воды (пить 8-10 стаканов воды в день, с добавлением сока лимона или лайма).

твердой пищи — нехватка воды (организм настолько обезвозжен, что уже потерял способность ощущать жажду. Пить 8-10 стаканов воды в день).

А вот если…

жор накануне критических дней — нехватка цинка (содержится в красном мясе (особенно, мясе внутренних органов), морепродуктах, листовых овощах, корнеплодах).

общий непобедимый жор — нехватка кремния, аминокислот триптофана и тирозина (содержатся в орехах, семечках, сыре, печени, ягнятине, изюме, шпинате, зеленых и красных овощах и фруктах).

аппетит пропал совершенно — нехватка марганца и витаминов B1 и B2 (содержатся в грецких орехах, миндале, орехах, семечках, бобовых и стручковых, мясе, рыбе и птице).

хочется курить — нехватка кремния и аминокислоты тирозина (содержится в орехах, семечках, в оранжевых, зеленых и красных фруктах и овощах).

хочется грызть лед — нехватка железа (содержится в мясе, рыбе, птице, морской капусте, зелени, черешне).

хочется краски, штукатурки, земли, мела — нехватка кальция и витамина Д (содержатся в яйцах, сливочном масле и рыбе),

Страсти по еде…

Страсть шоколадно-сладкая.

Чаще других «шоколадоманией» страдают поклонники кофеина и те, чей мозг особенно нуждается в глюкозе. Это относится и к другим сладостям. Если вы несбалансированно питаетесь, ваш организм также будет испытывать потребность в глюкозе – как самом быстром источнике энергии. А именно шоколад отлично справляется с такой задачей. Но учтите, что этот продукт содержит много жира, избыток которого опасен для ваших сосудов и фигуры. Кушайте побольше овощей и круп – они богаты сложными углеводами. А в качестве десерта выбирайте сухофрукты или мед с небольшим количеством орехов.

Страсть сырная.

Острый, соленый, со специями и без… Вы не можешь прожить без него ни дня, его вкус сводит вас с ума – вы готовы поглощать его килограммами (во всяком случае, съедаете не менее 100 г в день). Диетологи уверяют, что сыр обожают те, кто испытывает острую потребность в кальции и фосфоре. Конечно, сыр – наиболее богатый источник этих столь необходимых и очень полезных организму веществ, но жиры… Попробуйте заменить сыр капустой брокколи – в ней много кальция и фосфора, а калорий почти нет. Если ваш организм хорошо воспринимает молоко – пейте 1-2 стакана в день, а сыр ешьте понемногу (не более 50 г в день) и вместе с сырыми овощами.

Страсть кисло-лимонная.

Возможно, в вашем рационе преобладают трудноусваиваемые продукты, и организм для облегчения своей работы пытается повысить кислотность желудочного сока. При простуде вас тоже может потянуть на кислые фрукты и ягоды – отличный источник витамина С. Выбирайте блюда с умеренным содержанием жира и не смешивайте много продуктов в один присест. Избегайте жареной, пересоленной и слишком острой пищи, а также той, которая прошла чрезмерную термическую обработку. Заметив неполадки с пищеварением (особенно со стороны печени и желчного пузыря), обязательно обследуйтесь у гастроэнтеролога.

Страсть копченая.

Страсть к копченостям и им подобным деликатесам обычно одолевает тех, кто сидит на слишком строгой диете. Длительное ограничение в рационе жиросодержащих продуктов приводит к снижению уровня «хорошего» холестерина в крови, а в копченостях предостаточное количество насыщенных жиров. Не увлекайтесь обезжиренной пищей – выбирайте ту, в которой все же есть немного жира. Например, покупайте йогурт, кефир или ряженку одно- или двухпроцентной жирности. Ешьте не менее столовой ложки растительного и чайной ложки сливочного масла в день, даже если вы сидите на строгой диете. Ученые опытным путем доказали, что быстрее худеют именно те, кто употребляет достаточное количество жиров.

Пищевые страсти и болезни

Лук, чеснок, пряности и приправы. Острая потребность в этих продуктах и специях, как правило, указывает на проблемы с органами дыхания.

Маслины и оливки. Такое пристрастие вероятно при расстройстве функций щитовидной железы.

Мороженое. Особую любовь к нему испытывают люди с нарушениями обмена углеводов, страдающие гипогли-кемией или больные сахарным диабетом.

Бананы. Если ты теряешь голову от запаха спелых бананов, обрати внимание на состояние своего сердца.

Семена подсолнечника. Желание погрызть семечки чаще только возникает у тех, кто остро нуждается в витаминах-антиоксидантах. Это значит, что в твоем организме много свободных радикалов – основных провокаторов прежде-временного старения.

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