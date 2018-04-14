Количество безвизовых стран для граждан Украины продолжает увеличиваться. После Уругвая и Перу, теперь украинская власть договорилась о завершении формальностей относительно отмены визовых требований для жителей обеих стран со стороной Колумбии. Об этом пишет УНН , ссылаясь на официальное заявление заместителя директора ДКС МИД Украины - начальника управления консульской деятельности Васили Кирилича.

"13 апреля 2018 года директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку с целью реализации задач Президента Украины относительно расширения географии безвиза для граждан Украины провел целевую встреча с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро. Сторонами констатировано необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии", - рассказал представитель консульства

Он также отметил, что стороны достигли договоренностей относительно предоставления максимального содействия для завершения этих формальностей.

Как сообщал svodka.net ранее, Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда , которые находятся в Карибском море. Церемония подписания документов об отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне.

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