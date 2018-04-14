|Яценюк о ракетном ударе по Сирии: "Нет красных линий, которые еще можно переходить"
|14.04.2018 13:39
|
Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк прокомментировал ракетные удары по основным химическим объектам Сирии, которые были нанесены Великобританией, США и Францией в ночь на 14 апреля.
Возможен новый Крестовый поход: Коалиция вместе с Израилем готовит операцию в Сирии, - Злой одесситКак справиться с отходами: опыт ЛюблинаВ зоне АТО от пули снайпера погиб украинский боец
Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.
«Нет красных линий, которые еще можно переходить», — подчеркнул Яценюк.
Он добавил, что это «является правильным ответом на преступления против невинных людей».
«Это — также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации», — написал руководитель «Народного фронта».
Читайте: Появилось видео с моментом запуска ракет по Сирии (ВИДЕО)
Поделитесь статьей с друзьями