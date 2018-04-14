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Яценюк о ракетном ударе по Сирии: "Нет красных линий, которые еще можно переходить"
14.04.2018 13:39
Яценюк о ракетном ударе по Сирии: «Нет красных линий, которые еще можно переходить»

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк прокомментировал ракетные удары по основным химическим объектам Сирии, которые были нанесены Великобританией, США и Францией в ночь на 14 апреля.


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Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Нет красных линий, которые еще можно переходить», — подчеркнул Яценюк.

Он добавил, что это «является правильным ответом на преступления против невинных людей».

«Это — также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации», — написал руководитель «Народного фронта».

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