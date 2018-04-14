Президент Ирана Хасан Рухани заявил сирийскому лидеру Башару Асаду, что решительно осуждает агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии. Асад – Рухани: Террористы не достигли целей тех стран, которые были вовлечены в войну против Сирии Фото: رئاسة الجمهورية العربية السورية / Facebook "Президент Асад принял телефонный звонок от президента Ирана Хасана Рухани. Рухани выразил решительное осуждение агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии. Он подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Сирию и сирийский народ. Он выразил уверенность, что эта агрессия не ослабит волю народа в войне с терроризмом", – сказано в сообщении.Асад также заявил, что нападение произошла "из-за осознания колониальными западными державами, поддерживающими терроризм, того, что они потеряли контроль, и в то же время они чувствовали, что потеряли доверие своего народа и мира".Президент Сирии подчеркнул, что "атака произошла после того, как террористы не достигли целей тех стран, которые были поставлены в войне против Сирии".По его словам, "сирийский народ только укрепился в борьбе и намерен подавлять терроризм на каждом дюйме своей родины". https://www.facebook.com/SyrianPresidency/posts/1854345657942591 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с авиаударами по Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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