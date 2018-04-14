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Асад – Рухани: Колониальные западные державы, поддерживающие терроризм, потеряли контроль
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14.04.2018 13:40
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил сирийскому лидеру Башару Асаду,
что решительно осуждает агрессию США, Великобритании и Франции
против Сирии. Асад – Рухани: Террористы не достигли
целей тех стран, которые были вовлечены в войну против Сирии Фото:
رئاسة الجمهورية العربية السورية / Facebook "Президент Асад принял
телефонный звонок от президента Ирана Хасана Рухани. Рухани выразил
решительное осуждение агрессии США, Великобритании и Франции против
Сирии. Он подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Сирию и
сирийский народ. Он выразил уверенность, что эта агрессия не
ослабит волю народа в войне с терроризмом", – сказано в
сообщении.Асад также заявил, что нападение произошла "из-за
осознания колониальными западными державами, поддерживающими
терроризм, того, что они потеряли контроль, и в то же время они
чувствовали, что потеряли доверие своего народа и мира".Президент
Сирии подчеркнул, что "атака произошла после того, как террористы
не достигли целей тех стран, которые были поставлены в войне против
Сирии".По его словам, "сирийский народ только укрепился в борьбе и
намерен подавлять терроризм на каждом дюйме своей родины".
https://www.facebook.com/SyrianPresidency/posts/1854345657942591
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли
удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента
Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Президент России Владимир Путин
заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза
ООН в связи с авиаударами по Сирии.
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