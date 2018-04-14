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В зоне АТО погиб боевик Карабас
14.04.2018 13:47
В зоне АТО погиб боевик Карабас

В Интернете опубликовали фото боевика, погибшего недавно на Донбассе.


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Об этом сообщают на Twitter странице «IgorGirkin», информирует svodka.net.

Боевика звали Борис Павликов, известен он был также под кличкой «Карабас». Как сообщает автор поста, Павликов-Карабас погиб 12 апреля возле поселка Зайцево, в районе Светлодарской дуги.

«По кличке «Карабас» охоту на укров закончил», – пишет автор.



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