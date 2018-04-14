|В зоне АТО погиб боевик Карабас
|14.04.2018 13:47
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В Интернете опубликовали фото боевика, погибшего недавно на Донбассе.
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Об этом сообщают на Twitter странице «IgorGirkin», информирует svodka.net.
Боевика звали Борис Павликов, известен он был также под кличкой «Карабас». Как сообщает автор поста, Павликов-Карабас погиб 12 апреля возле поселка Зайцево, в районе Светлодарской дуги.
«По кличке «Карабас» охоту на укров закончил», – пишет автор.
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