В зоне АТО погиб боевик Карабас В Интернете опубликовали фото боевика, погибшего недавно на Донбассе.

В бывшем аэропорту Луганска оккупанты сосредоточили десятки единиц бронетехники, – штаб АТО"Пасхальное перемирие": 35 обстрелов позиций ВСУ, в том числе из запрещенного вооружения, трое бойцов ранены"Пасхальное перемирие": 20 обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении, потерь между наших бойцов нет

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Об этом сообщают на Twitter странице «IgorGirkin», информирует svodka.net. Боевика звали Борис Павликов, известен он был также под кличкой «Карабас». Как сообщает автор поста, Павликов-Карабас погиб 12 апреля возле поселка Зайцево, в районе Светлодарской дуги. «По кличке «Карабас» охоту на укров закончил», – пишет автор.



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