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Инспектора таможенного поста на Волыни поймали на взятке - ФОТО
14.04.2018 13:50
Инспектора таможенного поста на Волыни поймали на взятке - ФОТО
Чиновник брал взятку не первый
Главного государственного инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни разоблачили на взятке сотрудники СБУ и прокуратуры.
Инспектора таможенного поста на Волыни поймали на взятке - ФОТО Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранном регистрации в режиме" транзит "и так называемое" временный ввоз до одного года ", - сообщает Служба безопасности.

По информации ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму более 1200 долларов США.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Сотрудники СБ Украины задержали таможенника на рабочем месте во время передачи ему 220 долларов США и 1300 гривен от очередного владельца авто", - сообщили в СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Также в рамках этого производства устанавливают возможную причастность других работников таможни к противоправной сделки.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.

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