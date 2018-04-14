Чиновник брал взятку не первый

"Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранном регистрации в режиме" транзит "и так называемое" временный ввоз до одного года ", - сообщает Служба безопасности.

По информации ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму более 1200 долларов США.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Сотрудники СБ Украины задержали таможенника на рабочем месте во время передачи ему 220 долларов США и 1300 гривен от очередного владельца авто", - сообщили в СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Также в рамках этого производства устанавливают возможную причастность других работников таможни к противоправной сделки.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.