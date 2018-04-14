|Право голоса в Украине у гранатометчиков
|14.04.2018 13:52
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Михаил Подоляк
Сразу три криминальные зарисовки, впрессованные в несколько последних часов. Все они - опять же - так или иначе характеризуют слабость нынешнего государства. А также разрастающуюся "философию бандитизма" как единственного способа эффективно решать задачи. Он (бандитизм) прорастает сквозь все тани государства, захватывая последние остатки здоровых клеток...
Первая история - классическая для последних лет.
Очередная драка возле памятника Ватутину, организованная радикалами, в который уже раз указывает на двойственность государства.
Оно не может или не хочет занять четкую позицию по ряду важных общественных дискуссий, примитивно спекулирует на этих дискуссиях и в тоже время никак не реагирует на около/идеологическое хулиганство. С любой стороны. Кулак - как единственный аргумент.
Что таким образом доказываем?
Правильно. Только инфантильность государственных институтов...
Вторая история - спекулятивно-бандитская и криминально-денежная.
Государство традиционно играет с огнём и снова занимает двойственную позицию.
С одной стороны, оно декларирует отсутствие у нас "игорного бизнеса". С другой - само же позволяет массово открывать нелегальные точки. После чего с удовольствием начинает их "крышевать", получать в карман немалый серый нал и таким образом формирует целую криминальную индустрию.
А в такую "индустрию" сразу ломятся армии обделенных, требующие своей доли.
Сейчас, правда, они делают это под идеологическими лозунгами "защиты общественной морали".
Хитро.
Но в итоге, к традиционному государственному лицемерию и непрофессионализму силовиков добавляется еще и коррумпированность этих же силовиков.
Соответственно, начинаются якобы самосуды со стороны "моралистов", а на самом деле со стороны боевых отрядов, неформально финансируемых конкурентным криминалом.
Эти отряды одевают "балаклавы", берут автоматы и начинают штурмовать точки.
Общественное мнение на стороне "балаклавщиков". Часть государства (силовиков) тоже, потому что имеет "заработок"...
Классическая бандитская спираль, которая приносит доход и ухудшает безопасность...
Третья история - радикально-олигофреническая.
Кто-то изящно так начинает обстреливать в центре Киева здание Киевгорстроя из гранатометов. Что полиция квалифицирует как.. хулиганство.
Мелкое такое, незначительное. Здесь важно сразу все.
И криминальная непрозрачность коммунального КГС с немалыми мутными заработками.
И вечная борьба за этот актив традиционных городских мафий. И стрельба из гранатомета в центре европейского города. И вопиющая беззубость полиции.
Разумеется, никто не найдет стрелков.
Зачем?
Надо ведь и дальше "гранатометить"...
Имеем нынче такой себе узаконенный бандитизм по всем направлениям.
Возможно, причина в поголовном непрофессионализме. Но ведь далеко не все пришли во власть с рынка?
Возможно, силовики просто стали таки частью более мощной и влиятельной структуры - бандитской, ставшей реальной властью...