Бывший участник британского музыкального коллектива Deep Purple Джо Линн Тернер попал в больницу в Минске, куда его доставила служба скорой помощи в субботу, 14 апреля. Об инциденте пишет Интерфакс , со ссылкой на информацию пресс-службы Министерства здравоохранения.

По информации источника, у вокалиста в клинике диагностировали инфаркт.

"Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное", - поделился сотрудник пресс-службы Минздрава.

Стоит отметить, что в нынешнее время Джо Линн Тернеру 66 лет, в Минск он прибыл вместе со своей женой Майей Козыревой. Напомним, в 1992 году Тернер покинул группу Deep Purple. После ухода музыкант плодотворно работал над собственными проектами, такими как "Hughes Turner Project" с Гленном Хьюзом и группой Brazen Abbot болгарского гитариста Николы Котцева. Кроме того Джо выпустил 3 альбома с группой Mother’s Army.

Как сообщал svodka.net.uа, в США знаменитый голливудский актер, спортсмен и прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из медицинского учреждения , в котором ему проводили операцию на открытом сердце.

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