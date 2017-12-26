Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

Вооруженные силы России получили в один день сразу две приятных новости - появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе. Россияне не только гордятся своей армией, но и сами готовы служить в ней. Это составляет громадный контраст по сравнению с тем, что думали об армии россияне в 1990-х и даже в 2000-х годах. Как объяснить подобные изменения?

Как свидетельствуют обнародованные во вторник данные ВЦИОМ, 88% россиян одобряют деятельность российской армии, что означает рост на 36 % с 2012 года.

«За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос от 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в том числе успехи российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году – 38%)», – передает ТАСС результаты исследования социологов. При этом рекордные 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных между военнослужащих.

Об «очень хорошем/хорошем состоянии» Вооруженных сил сказали 62% опрошенных. Еще 64% заявили об улучшении общей ситуации в армии, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава. При этом 84% респондентов заявили, что повысилась общая боеспособность. По данным исследования, 93% россиян считают, что Вооруженные силы способны защитить Россию от нападения других стран, обратного мнения придерживается только 3%.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 90% россиян уверены в способности российской армии защитить страну при возникновении угрозы извне.

Чем объясняются такие симпатии?

Новая армия понравилась народу

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров уверен, что главную роль в росте популярности армии сыграла личность министра обороны.

«Подъем рейтингов армии начался после назначения Сергея Шойгу министром обороны. Самый известный министр возглавил армию после Сердюкова, у которого имидж был с явно отрицательным знаком. И люди, поверив Шойгу, надеялись на то, что он добьется изменения положения дел в армии к лучшему», – заявил Федоров газете ВЗГЛЯД.

«Далее в 2014 году «вежливые люди» показали, как выглядит современная российская армия. Как она умеет побеждать не числом, а умением, даже без единого выстрела. Это дало резкий всплеск для рейтингов армии. Затем - 2015 год. Начало операции в Сирии, и это была «война по телевизору»: технологичная, с малыми потерями, без всяких сравнений с Афганистаном. И 2017 год – победоносное завершение операции и вывод группировки из Сирии», – продолжил Федоров и резюмировал так:

«Таким образом сыграли два фактора. Популярный министр, который умеет работать с обществом, и который умеет достигать результатов. А второе – это эффективность вооруженных сил в крымской и сирийской кампаниях».

Каким же был уровень доверия к армии до назначения Шойгу? Как отмечала другая социологическая служба – Левада-центр в 2001-2007 годах, то есть во времена, когда министром обороны был Сергей Иванов и в канун назначения Анатолия Сердюкова, уровень доверии к армии колебался от 20 до 33 %, то есть не более трети, сообщал портал «Politrussia».

Правда, Левада-центр» учитывал лишь тех, кто доверял армии полностью, без оговорок, тогда как ВЦИОМ суммирует и тех, кто доверяет полностью, и тех, кто доверяет частично. Но даже следуя такой методике, в 2015 году Левада был вынужден оценить слава армии уже в 64%. То есть фиксировал ту же самую тенденцию – быстрый рост престижа Вооруженных сил, вдвое менее чем за 10 лет.

«Возвращение Крыма в состав России сыграло свою роль, а также регулярные учения, и наши действия в ответ на сосредоточение войск, сил и средств близко наших границ со стороны Запада, - заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по обороне, ветеран войны в Чечне, полковник Юрий Швыткин.

«Ну и конечно же, успехи наших вооруженных сил в Сирии, где ребята показывали образцы героизма, чем популяризировали образ армии. Мы воспитывали на этих примерах наше подрастающее поколение, - считает депутат. - Все это повысило и престиж вооруженных сил, и оборонный потенциал нашей родины».

Швыткин считает, что популяризации вооруженных сил способствовал целый комплекс мероприятий, которые провели вместе главный главнокомандующий Владимир Путин, министр Сергей Шойгу с самими армейскими коллективами.

«Внимание верховного главнокомандующего вооруженными силами, не формальное, а реальное: он сам присутствует на учениях, посещает воинские коллективы, награждает орденами, медалями, просто говорит огромное человеческое «спасибо». Такое внимание на государственном уровне к вопросам воинской службы тоже имеет значение», - указал депутат. «Если раньше попытки были уклониться от службы в армии, то сейчас, наоборот, в очереди стоят, чтобы пойти служить в вооруженные силы», - добавил он.

Еще одна причина - улучшение климата в воинских подразделениях, улучшение бытовых условий и поднятие социального статуса. «Позитивно сказалось и повышение денежного довольствия в 2013 году, - полагает Швыткин. - С 2013 года не было повышения, но сейчас мы в бюджете уже заложили индексацию пенсий и денежного довольствия на четыре процента. Думаю, что и дальше будем двигаться в этом же направлении».

Довольствие людей в погонах

Действительно, появление итогов опроса совпало с решением правительства повысить денежное содержание военных с нового года. В опубликованном во вторник постановлении, которое подписал глава правительства Дмитрий Медведев, говорится: с 1 января «размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» повышаются в 1,04 раза.

Кроме того, даже правозащитники признают, что проблема дедовщины, которая преследовала армию с советских времен, решена.

«Пресловутая дедовщина» ушла благодаря целому комплексу мер, в том числе переходу на одногодичный срок службы, – говорил ранее газете ВЗГЛЯД член президентского совета по правам человека (СПЧ), координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Правда, по его словам, взамен в казармах возникла проблема «землячества», но она стоит не так остро. В связи с этим уровень насилия значительно снизился по сравнению с началом 2000-х годов, признавал правозащитник.

Кроме того, Кривенко отметил, что заметно оздоровился и внешний облик российского офицерского корпуса: «Мы видим в последние годы нормальных подтянутых офицеров, и старый миф про пухлого, толстого генерала, неспособного залезть в танк, уже можно забыть». «Военнослужащие демонстрируют нормальную физическую подготовку», – добавил знаток.