Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский. Он назвал его "российским президентом". Видео записи его речи на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд появилось в твиттер-микроблоге. Трамп комментировал ситуацию о скандале с Байденами, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с президентом Украины. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом. "Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (о давлении на Зеленского, что потом он опроверг - Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент (речь шла о Зеленском - Ред.), хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще", - сказал Трамп. Daniel Dale ✔@ddale8 · 3 h Replying to @ddale8 Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian - as you know, the new Russian president.” Barry Thomas Goldberg@barrytgoldberg trump calling Ukraine Pres. Russian. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что его президентом президент russian Теги: последние сводки