Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский. Он назвал его "российским президентом". Видео записи его речи на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд появилось в твиттер-микроблоге.

Трамп комментировал ситуацию о скандале с Байденами, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с президентом Украины. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (о давлении на Зеленского, что потом он опроверг - Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент (речь шла о Зеленском - Ред.), хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще", - сказал Трамп.