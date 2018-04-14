В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Британские военные сообщили, что задействовали в операции четыре самолета, которые нанесли удар по бывшей ракетной базе, на которой по их данным хранилось химическое оружие.

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Сирийские СМИ утверждают, что в результате обстрела США и их союзниками пострадали от трех до шести человек. По данным Минобороны России в результате атаки жертв нет. Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Агенство ЕРА опубликовало фотографии очевидцев обстрела из Сирии, а также с военных объектов США и их союзников, с которых наносились удары, информирует svodka.net.

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