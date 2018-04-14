Писательница Оксана Забужко дала интервью "", в котором высказала все свои опасения по поводу России. Она уверена, что после развала поток местных жителей хлынет в Украину, передает .

Целый мир писательница представляет в виде огромного пазла, в котором страны лишь часть, в том числе и Украина. Она отмечает, что на данный момент никто не может сказать о дальнейшем развитии ситуации в мире. Все прогнозы на будущее Оксана называет тыканьем пальцем в небо и писательством фэнтези.

Насущным жизненным интересом Украины Забужко считает победу над Россией. Именно следовательно каждая ситуация в любой точке мире для страны должна рассматриваться с позиции того, насколько она приближает к краху . И только так.

Саму писательницу сейчас больше волнуют не глобальные вопросы, а конкретные угрозы, которые находятся у всех под носом.

"Например, кто-то в украинской власти озабочен тем, что в одном только стоят более 75 000 квартир так называемой "первички"? Я понимаю, что все эти новые жилые кварталы растут, как грибы после дождя, совсем не с "Градостроительной" целью - строящиеся для отмыва денег, для легализации капиталов. Но это уже вымахали по всей Украине целые новопостроенные города - "под ключ"! Не успеваешь оглянуться, бац - где вчера был сквер, сегодня вырос небоскреб! Стоит, двумя-тремя окошками на целый квартал светится - "больше в деревне никто не живет", - поясняет писательница.

Забужко недоумевает тому, кто же будет заселять все эти пустые квартиры. И вероятность массового переселения россиян ее совсем не устраивает. Она не скрывает, что считает эти постройки часть плана кого-то более дальновидного и информированного, чем она сама. И следовательно вполне вероятно, отмечает Оксана, что готовится план "великого переселения народов" после того, как в России начнется бессмысленный и беспощадный бунт.















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