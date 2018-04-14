В условиях войны эти цифры и далее будут только возрастать.

svodka.net/

На 1 июня 2017 г. общее количество ветеранов составляло 1,6 млн человек, то есть 4% населения государства, из них: 475 700 — участники боевых действий, из которых 303 198 получили статус УБД в результате участия в АТО; 138 552 — инвалиды войны (5538 – в связи с АТО); 211 435 — члены семей погибших (7956 – в связи с АТО); 549 877 — участники войны (1254 – в связи с АТО) и 192 900 — ветераны военной службы, информирует svodka.net.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Леся Василенко. По ее мнению, в условиях войны эти цифры и далее будут только возрастать.

«Надо учитывать, что новое поколение ветеранов — сравнительно молодые люди в возрасте в среднем от 25 до 45 лет, подавляющее большинство которых патриотически настроены и общественно очень активны. Интернет и новейшие технологии упростили доступ к информации, но доступ к процессам принятия решений — как на государственном, так и на местном уровнях — остается довольно ограниченным, — отмечает автор. — Министерство по делам ветеранов должно стать примером открытости и прозрачности. С первого дня создания министерства необходимы регулярная коммуникация по всем наработкам правительственной рабочей группы и консультации с ветеранами — основной заинтересованной стороной процесса».

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