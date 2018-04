Замначальника генштаба вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что в РФ рассмотрят вопрос предоставления Сирии зенитно-ракетных комплексов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рудской заявил, что США и союзники нанесли удар по аэродрому Меззе и Хомс Скриншот: RT на русском / Facebook "С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств", – заявил он.Рудской утверждает, что США и их союзники нанесли удары по семи аэродромам в Сирии, при этом на пяти аэродромах все ракеты были сбиты. На неиспользуемом аэродроме Меззе и аэродроме Хомс несколько ракет смогли пробить оборону, однако не нанесли серьезных разрушений.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. В минобороны РФ заявили, что, по их данным, Франция не участвовала в атаке, а в результате обстрела никто не пострадал. Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала кадры запуска ракет по Сирии с одного из французских фрегатов в Средиземном море.Британские военные сообщили, что задействовали в операции четыре самолета, которые нанесли успешный удар по бывшей ракетной базе, на которой, по их данным, хранилось химическое оружие.Сирийские СМИ утверждают, что в результате обстрела США и их союзниками пострадало от трех до шести человек.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '241515'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 241515, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В минобороны РФ заявили, что могут передать зенитно-ракетные системы С-300 Сирии и другим странам Асад – Рухани: Колониальные западные державы, поддерживающие терроризм, потеряли контроль Экс-вокалист Deep Purple Тернер госпитализирован с инфарктом в Минске Sky Full Of Song. Вышел клип группы Florence and the Machine. Видео Шоптенко показала свою квартиру "Тримай". Каменских (NK) презентовала песню. Видео "Всякое". Вышел новый альбом группы "Ленинград" Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

ИНФОГРАФИКА

Архив Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что сша все нанесли Теги: мир