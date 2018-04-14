Андрей Головачев

Примечательно, что когда США справедливо обвиняют Россию в том, что она гражданский конфликт в Украине превратила в современную прокси войну, Россия, в ответ, обвиняет США в том, что они еще ранее действовали аналогично в Сирии. И надо признать, что аргументы России не лишены оснований.

Напомним историю войны в Сирии. В 2011г, в самый разгар Арабской весны на Ближнем Востоке, США, а также их союзники в регионе - Саудовская Аравия, Катар, Турция и Израиль - приняли решение свергнуть президента Башара Асада, что было, естественно, вопиющим нарушением международного права.

Цель свержения Асада заключалась в том, чтобы подорвать влияние в регионе Ирана, а также России и усилить доминирование всех участниц "благородного союза".

С этой целью США стали всячески финансировать и массированно вооружать тех сирийцев, а также приезжих наемников, которые согласились воевать против Асада.

По сути, США превратили гражданский конфликт, который имел место в Сирии, в прокси войну, в которой они воевали с Асадом чужими руками.

При этом США объявляли, что на территории Сирии идет гражданская война, в которую они не вмешиваются.

Американцы явно ожидали, что режим Асада быстро падет, как пали режимы в Египте и Тунисе в первые месяцы Арабской весны.

Но Асад чудом удержался, благодаря помощи России, которая приняла участие в войне на основании приглашения законного правительства Сирии.

Ситуация в Украине получилась аналогичной, только роли США и Россия там поменялись.

Россия использовала гражданский конфликт на Донбассе, чтобы активно начать финансово и военным образом поддерживать одну из сторон, по сути, вступив в прокси войну с правительством Украины с помощью наемников и различным своих ЧВК, наподобие Вагнера.

При этом Россия называет эту прокси войну внутренним делом Украины, по отношению к которому Россия выступает гарантом соблюдения Минских Соглашений.

Прокси войны, когда одна страна воюет с другой чужими руками, без официального объявления войны - это примета современного мира.

И, видимо, будущее мира - это именно прокси войны, которые в отличии от обычных войн, лицемерны по своему характеру и по отношению к которым почти невозможно применять международное право и взыскать нанесенный убыток.

Попробуйте взыскать нанесенный убыток с Америки за ее участие в многочисленных прокси войнах. Или с России -за ее участие в прокси войне на Донбассе!

Даже сама постановка вопроса звучит смешно, не говоря уже о практической реализации.

Поэтому мир прокси войн - это опасный, внеправовой мир БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО использования военной силы.

Когда Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш после ракетных ударов по Сирии беспомощно призывает стороны придерживаться Устава ООН, он выглядит, смешным и нелепым.

В прокси мире нет и не может быть никакого международного права. Оно умерло.

Прокси - войны сплошь построены на манипуляциях общественным мнением, информационных войнах, фейк- ропаганде и конструировании псевдо реальностей.

Совершил ли Асад на самом деле химическую атаку в Думе или это все обычная постановочная инсценировка, чем любят грешить "арабские бойцы за мир"?

Никому это на самом деле не интересно. Важно уметь быстро и в свою пользу обыграть любой подвернувшийся информационный повод.

Но есть опасность, что если мир слишком заиграется в свои прокси войны, то все неожиданно закончиться ядерной войной.

Это будет печально, но.. справедливо.

За глупость и лицемерие человечеству придется заплатить свою цену.

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