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Как почистить память компьютера – очень просто! (видео)
14.04.2018 14:27
Как почистить память компьютера – очень просто! (видео) По теме:

Системный диск компьютера необходимо чистить регулярно, как минимум, раз в неделю, чтобы компьютер не тормозил.

Делать это очень-очень просто, пишет  со ссылкой на .

Для тех, кто не умеет – в этом ролике пошагово – вы не ошибетесь – показан процесс очистки как жесткого диска, так и любых других дисков вашего компьютера. Если вы будете регулярно очищать дисковое пространство, на вашем компьютере будет все «летать» Надеюсь, эти советы вам очень помогут!







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