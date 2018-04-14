Российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой считает, что президент России Владимир Путин попытается отомстить в Украине за унижение в Сирии.

Ракетный удар США и их союзников по силам президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку в городе Думе (провинция Восточная Гута) сделал из президента России Владимира Путина посмешище. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой в Facebook, информирует svodka.net.

«Карлика отшлепали. Парад победы под угрозой – над Путиным будут смеяться. Украине приготовиться, мстить Путин будет там», – написал он.

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