|В Йемене 15 человек погибли в результате авиаудара коалиции
|26.12.2017 22:47
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Авиаудары осуществили в провинции Таиз на юго-западе страныВ Йемене в результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции погибли 15 человек, еще 59 получили ранения.
Фото: АFР
По словам представителя министерства здравоохранения международно признанного правительства страны, авиаудар был нанесен по популярному рынку в городе Таиз, между жертв - гражданские и повстанцы-хуситы, - сообщает Deutsche Welle.
Ранее местное ведомство по охране здоровья, которое контролируют хусит, сообщало, что все жертвы - гражданские, между убитых - женщины и дети.
Напомним, Саудовская Аравия и ее союзники с 6 ноября перекрыли воздушное, наземное и морское сообщение Йемена с целью прекращения поставки оружия из Ирана повстанцам-хуситам. Иран отрицает, что поставляет хуситам оружием.
Военный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В результате боевых действий в Йемене погибли более 10 тысяч человек. По сообщению международной гуманитарной организации Save the Children, около 20 тысяч детей в Йемене моложе пяти лет ежемесячно попадают в списки тех, кто страдает от голода.