Авиаудары осуществили в провинции Таиз на юго-западе страны

По словам представителя министерства здравоохранения международно признанного правительства страны, авиаудар был нанесен по популярному рынку в городе Таиз, между жертв - гражданские и повстанцы-хуситы, - сообщает Deutsche Welle.

Ранее местное ведомство по охране здоровья, которое контролируют хусит, сообщало, что все жертвы - гражданские, между убитых - женщины и дети.

Напомним, Саудовская Аравия и ее союзники с 6 ноября перекрыли воздушное, наземное и морское сообщение Йемена с целью прекращения поставки оружия из Ирана повстанцам-хуситам. Иран отрицает, что поставляет хуситам оружием.