Россияне постоянно пытаются "играть на межнациональный вопросах", заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя набег на лагерь ромов во Львове. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грицак: Мы работаем над тем, чтобы выяснить, кто за этим стоит Фото: ЕРА "Мы понимаем, что за этим действительно может стоять, я не могу сказать на 100 процентов, это было бы некорректным, но может стоять Россия… Россияне постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах", – заявил Грицак.Он добавил, что недавно в Харькове задержали женщину при попытке совершить теракт и заложить взрывчатку к памятнику воинам Украинской повстанческой армии."Те, кто заказывали эти акции из России, предлагали ей [задержанной] в том числе подбрасывать свиные головы в синагоги. Это делается точно также для того, чтобы разжечь межнациональную рознь внутри нашего государства. Поэтому, конечно, мы работаем над тем вопросом, чтобы выяснить, кто за этим стоит", – сказал глава СБУ.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали. В результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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