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Грицак о нападении на ромов во Львове: За этим может стоять Россия
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25.06.2018 13:37
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Россияне постоянно пытаются "играть на межнациональный вопросах",
заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак,
комментируя набег на лагерь ромов во Львове. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Грицак: Мы работаем над тем, чтобы
выяснить, кто за этим стоит Фото: ЕРА "Мы понимаем, что за этим
действительно может стоять, я не могу сказать на 100 процентов, это
было бы некорректным, но может стоять Россия… Россияне постоянно
пытаются играть на межнациональных вопросах", – заявил
Грицак.Он добавил, что недавно в Харькове задержали женщину при
попытке совершить теракт и заложить взрывчатку к памятнику воинам
Украинской повстанческой армии."Те, кто заказывали эти акции из
России, предлагали ей [задержанной] в том числе подбрасывать свиные
головы в синагоги. Это делается точно также для того, чтобы разжечь
межнациональную рознь внутри нашего государства. Поэтому, конечно,
мы работаем над тем вопросом, чтобы выяснить, кто за этим
стоит", – сказал глава СБУ.Вечером 23 июня на лагерь ромов на
окраине Львова напали. В результате от ножевых ранений погиб
24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между
которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все
пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители
задержали девять львовских школьников и 20-летнего
организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о
подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека
Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что
задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая
и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта
незарегистрированная организация является неонацистской
группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент
Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил
нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас,
решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он
выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в
сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы
ожидаем полного и прозрачного расследования без
промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека
Совета Европы Даниэль Гольтген.
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