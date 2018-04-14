Депутат армянского парламента Никол Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна, потребовал прямого эфира на Общественном радио Армении. Участники митинга против премьерства Саргсяна перекрыли движение в центре Еревана Скриншот: CaucasianKnot / YouTube Как передает корреспондент агентства, охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.По данным "Новости Армения", участники митинга также перекрыли движение в центре Еревана у площади Франции. Акция против премьерства Саргсяна продолжается уже около 19-ти часов.Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио. Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.Заместитель директора Общественного радио Лилит Туманян заявила Пашиняну, что "Общественное радио никогда за последние два года никому не отказывало в возможности высказаться, в том числе, в прямом эфире, для этого существует умышленно отведенное время, но нельзя нарушать сетку вещания". Однако Пашинян назвал это предложение неприемлемым и продолжил требовать немедленного эфира, причем не в формате интервью, а в формате заявления. Туманян обещала обсудить предложение Пащиняна с руководством Общественного радио.14 апреля совет Республиканской партии Армении принял решение об утверждении Саргсяна кандидатом на пост премьера.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Президент Армен Саркисян принес присягу на специальном заседании Национального собрания и официально вступил в должность главы государства.Саркисян – первый президент Армении, избранный в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. Армен Саркисян, до этого занимавший пост премьер-министра, был утвержден на должность президента в ходе тайного голосования в парламенте 1 марта.Последним всенародно избранным президентом Армении стал Серж Саргсян, пятилетний срок полномочий которого истек в апреле. Одновременно с этим в силу вступили изменения к конституции страны, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. После вступления в должность нового президента страны этот процесс считается завершенным.Нового главу правительства Армении выберут в парламенте 17 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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