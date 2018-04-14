Глава Министерства иностранных дел Франции Флоранс Парли представила отрывок ролика с моментом запуска крылатой ракеты по лаборатории химического оружия на территории Сирии. Данный ролик Флоранс Парли обнародовала в собственном микроблоге Twitter.

"Запуск крылатой ракеты с одного из наших многоцелевых фрегатов минувшей ночью в Средиземном море. Объект - завод по производству химического оружия, подконтрольный сирийским властям", - говорится в сообщении главы французского ведомства.

Кроме того, ранее она отметила, что французская армия проводила операцию в Сирии в тесной координации с военными США и Великобритании.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, 14 апреля, в Сирии, по приказу президента США Дональда Трампа, были нанесены точечные удары по отдельным объектам режима Башара Асада в ответ на применение им химического оружия.

Позже стало известно, что ракетные удары Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании по Сирии в ответ на вероятную химическую атаку на Думу на территории Восточной Гуты, позволяют понять, что за причинение страданий людям есть своя цена . Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск.

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