



Телеведуча та актриса Лілія Ребрик пішла у декрет кілька днів тому, пообіцявши повернутися вже з двома дітками, а поки глядачі почали гадати, хто ж замінить Лілію у ранковому шоу, яке зірка вела навіть під час останніх термінів вагітності.



"Ми дуже раді, що так багато колег-зірок і телеведучих відгукнулися на нашу пропозицію провести ранок разом, - говорить керівник проекту "Ранок з Україною" Тетяна Алтухова. - Можливо, для самих зірок це буде своєрідний виклик, адже не кожен день вони встають о 3 годині ночі, читають свіжі новини, а потім ведуть прямий ранковий ефір цілих 2,5 години, не втрачаючи бадьорості і заряджаючи своїм настроєм наших глядачів. Драйв прямого ефіру не опишеш словами, тому я впевнена, що їм сподобається у нас!".



Першою заміною стане Надія Мейхер-Грановська, яка проведе прямий ефір програми разом з Григорієм Германом в понеділок, 16 квітня, з 6:30 до 9:00.

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