Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие установило должностных лиц, которые мешали проверить сгоревший торговый центр в Кемерово на противопожарную безопасность. По данным следствия, ручки дверей запасного выхода из кинозала "Зимней вишни" были стянуты тросом Фото: ЕРА По словам главы Следкома РФ, у ведомства есть в распоряжении документ, которым запрещалась проверка "Зимней вишни". При этом Бастрыкин не называть имя чиновника, подписавшего бумагу.В Следкоме РФ добавили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросом, похожим на велосипедный, на котом был установлен дворец.Мужчины порвали трос и открыли дверь, однако увидели стену черного дыма. После этого один из погибших предложил не выходить из кинотеатра, а закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев, Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генинина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.

