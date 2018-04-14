В течение четырех лет проведения антитеррористической операции Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям удалось освободить почти две трети территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский на брифинге в Краматорске, передает

"Официальные статистические показатели прохождения АТО, большинство из них относятся к периоду 2014-2015 годов. То есть, периоду активных боевых действий. Это официально признано и это факт - были освобождены почти две трети территории Донецкой и Луганской областей в свое время", - сказал он.

Но основным достижением, по словам руководителя АТО, является формирование довольно эффективного механизма защиты государства.

"Вооруженные силы продолжают совершенствоваться. Государство тратит и дает ВСУ все, что может дать в настоящее время. Выросло целое поколение новых специалистов военного дела, которые приобрели настоящий военный опыт, в том числе, новое поколение командиров", - отметил Забродский.

Он заверил, для ведения боевых действий и выполнения боевых задач в зоне АТО ВСУ и другие военные ведомства обеспечены практически всем, что для этого нужно.

Напомним, 14 апреля 2014 года тогдашний и.о. Президента Украины, председатель ВР Александр Турчинов ввел в действие решение СНБО от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Именно с середины апреля 2014 года началась антитеррористическая операция на Донбассе.

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