Гройсман заверил, что за 5 лет все областные центры будут соединены дорогами хорошего качества

"Мы будем уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Это приоритет правительства", - премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Twitter.

Премьер заверил, что за 5 лет все областные центры будут соединены дорогами хорошего качества.

"Будут делаться не только государственные, но и местные дороги. За 5 лет мы выделим на дороги 300 млрд гривен", - добавил он.

Напомним, что в Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает проверки качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, строящихся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта.

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2020 годы.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такого масштабного ремонта дорог, который запланирован на 2018 год, еще не было во времена независимости.