Беспилотный летательный аппарат в надписью на украинском «Мы близко!» был обнаружен вчера вечером в центре Севастополя. Об этом сообщает местное издание «Искра», передает со ссылкой на сепаратисткий ресурс .

Маленький самолет, похожий на детскую авиамодель, упал на кусты близко от остановки «Площадь Нахимова».

Центр Севастополя был оцеплен правоохранителями. Сотрудники ГИБДД разворачивали транспорт от площади Нахимова в сторону улицы Ленина. Обеспокоенных прохожих убедительно просили не приближаться к объекту интереса полиции.

Беспилотник проверили на взрывоопасность, после чего самолет увезли и сняли оцепление.

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