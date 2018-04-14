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Мы близко! Украинский беспилотник наделал переполоха в Севастополе: центр города оцепили (фото)
14.04.2018 14:43
Мы близко! Украинский беспилотник наделал переполоха в Севастополе: центр города оцепили (фото) По теме:

Беспилотный летательный аппарат в надписью на украинском «Мы близко!» был обнаружен вчера вечером в центре Севастополя. Об этом сообщает местное издание «Искра», передает  со ссылкой на сепаратисткий ресурс .

Маленький самолет, похожий на детскую авиамодель, упал на кусты близко от остановки «Площадь Нахимова».

Центр Севастополя был оцеплен правоохранителями. Сотрудники ГИБДД разворачивали транспорт от площади Нахимова в сторону улицы Ленина. Обеспокоенных прохожих убедительно просили не приближаться к объекту интереса полиции.

Беспилотник проверили на взрывоопасность, после чего самолет увезли и сняли оцепление.







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