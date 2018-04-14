Министерство транспорта Китая заявило о том, что с мая 2018 года власти всех городов и провинций страны смогут давать разрешения на испытания беспилотных автомобилей.

Отмечается, что ранее подобные испытания были разрешены только в трех городах, включая Пекин, информирует svodka.net.

В распоряжении говорится о том, что для того, чтобы получить согласие проведения испытаний на дорогах общественного пользования, компании должны провести испытания беспилотных автомобилей на закрытых дорогах. Кроме того, за рулем автомобиля всегда должен находиться водитель с не менее чем трехлетним стажем вождения, а записи с информацией обо всех заездах должны храниться в течение трех лет.

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