В акциях против мусорных полигонов в Волоколамске, Клине, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Балашихе, Шатуре, Коломне и Серпухове приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. На митинг в Клину пришло от 300 до 400 человек Фото: tvrain.ru В городе Волоколамске, где жители требуют закрытия полигона "Ядрово", прошло два митинга. Вначале люди собрались у памятника саперам-героям на Волоколамском шоссе, а затем переместились ко въезду на мусорный полигон. Отмечается, что из-за резкого неприятного запаха в районе свалки, часть людей ушло с акции из-за плохого самочувствия.На митинге в Волоколамске выступила прежний кандидат в президенты Ксения Собчак и мэр города Петр Лазарев, в отношении которого полиция накануне возбудила дело о мошенничестве. По мнению мэра, это связано с тем, что власть Волоколамска дала согласие на проведение митингов против мусорного полигона.Согласованная акция протеста прошла также в подмосковном Клину, где по оценке журналиста "Дождя" собралось 300 – 400 человек.В Лобне около 200 человек митинговали против строительства мусоросжигательного завода.Массовая акция прошла также в Серпухове, где несколько тысяч человек собрались в пригороде, в нескольких километрах от свалки. Отмечается, что на акции были представители различных политических партий, в том числе от "Единой России". Сообщается, что в Серпухове задержали нескольких активистов левых организаций.Протестные акции также прошли в Сергиевом Посаде, Шатуре, Дмитрове, Красноармейске и Балашихе.21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции протеста против свалки.31 марта задержали одного из организаторов митингов Артема Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля Истринский городской суд Московской области арестовал Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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