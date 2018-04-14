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В девяти городах Московской области прошли митинги против мусорных полигонов
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14.04.2018 14:44
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В акциях против мусорных полигонов в Волоколамске, Клине, Дмитрове,
Сергиевом Посаде, Красноармейске, Балашихе, Шатуре, Коломне и
Серпухове приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч
человек. На митинг в Клину пришло от 300 до 400 человек Фото:
tvrain.ru В городе Волоколамске, где жители требуют закрытия
полигона "Ядрово", прошло два митинга. Вначале люди собрались у
памятника саперам-героям на Волоколамском шоссе, а затем
переместились ко въезду на мусорный полигон. Отмечается, что из-за
резкого неприятного запаха в районе свалки, часть людей ушло с
акции из-за плохого самочувствия.На митинге в Волоколамске
выступила прежний кандидат в президенты Ксения Собчак и мэр города
Петр Лазарев, в отношении которого полиция накануне возбудила дело
о мошенничестве. По мнению мэра, это связано с тем, что власть
Волоколамска дала согласие на проведение митингов против мусорного
полигона.Согласованная акция протеста прошла также в подмосковном
Клину, где по оценке журналиста "Дождя" собралось 300 – 400
человек.В Лобне около 200 человек митинговали против строительства
мусоросжигательного завода.Массовая акция прошла также в Серпухове,
где несколько тысяч человек собрались в пригороде, в нескольких
километрах от свалки. Отмечается, что на акции были представители
различных политических партий, в том числе от "Единой России".
Сообщается, что в Серпухове задержали нескольких активистов левых
организаций.Протестные акции также прошли в Сергиевом Посаде,
Шатуре, Дмитрове, Красноармейске и Балашихе.21 марта на мусорном
полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел
выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим
инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы
№2. В городе начались акции протеста против свалки.31 марта
задержали одного из организаторов митингов Артема
Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля Истринский
городской суд Московской области арестовал
Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске во
время акции протеста задержали активистов незарегистрированной
партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких
нарушений нет.
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