Украина планирует до конца 2018 года заключить соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом сказал Премьер-министр Украины в эфире одного из телеканалов, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

"Мы хотим в этом году подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Это будет положительно влиять на экономику и качество жизни украинцев, в первую очередь", - сказал Премьер.

По информации пресс-службы правительства, в 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1% и достиг 3,78 млрд долл. с положительным сальдо в 1,26 млрд долл.

Напомним, по данным Минэкономразвития, с начала года прирост турецких инвестиций в украинскую экономику составил 22,6 млн долларов.

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